Ξάνθη: Τροχαίο με θύμα 20χρονο

Άλλη μία τραγωδία γράφτηκε στην άσφαλτο με θύμα ένα παλλικάρι. Πώς σημειώθηκε το δυστύχημα.

Τραγωδία σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης (7/12) στην επαρχιακή οδό Γλαύκης – Πάχνης, στην Ξάνθη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, περίπου στις 10:30 το πρωί, Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο που οδηγούσε 20χρονος ημεδαπός, εξετράπη της πορείας του και ανετράπη σε χαράδρα με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του οδηγού.

Ο άτυχος άνδρας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Ξάνθης όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.

Την προανάκριση για τα αίτια και τις συνθήκες του ατυχήματος διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Εχίνου.

