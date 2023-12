Μαγνησία

Κακοποίηση ζώου: Νεκρή σκυλίτσα από πυροβολισμό στον Βόλο (σκληρές εικόνες)

Την ώρα το Πανελλήνιο παρακολουθεί με κομμένη την ανάσα την κακοποίηση μέχρι θανάτου του χάσκι στην Αράχωβα, μία νέα κτηνωδία βλέπει το φως της δημοσιότητας και προκαλεί οργή και θλίψη.

Την ώρα το Πανελλήνιο παρακολουθεί με κομμένη την ανάσα που την κακοποίηση που οδήγησε στον θάνατο του «Όλιβερ», του χάσκι που βρέθηκε άγρια κακοποιημένο και βασανισμένο στην Αράχωβα, η θανάτωση από σκάγια μιας αδέσποτης σκυλίτσας, η οποία μάλιστα σε λίγες ημέρες θα ταξίδευε στην Αθήνα, καθώς είχε ήδη συμφωνηθεί η υιοθεσία της προκαλεί οργή και θλίψη.

Ειδικότερα, το βράδυ της Τρίτης φιλόζωη, η οποία φροντίζει αδέσποτα στα Πευκάκια μετέβη στο σημείο, προκειμένου να τα ταΐσει. Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα, ένας κτηνοτρόφος την ενημέρωσε, πως ένα από σκυλάκια είναι πνιγμένο. Η γυναίκα έτρεξε στο χωράφι που τριγυρνούν τα μικρά αδέσποτα και το θέαμα που αντίκρυσε ήταν φρικιαστικό. Η μόλις ενός έτους Μπέλλα ήταν δολοφονημένη και κείτονταν στο χωράφι. Το σώμα της σκυλίτσας ήταν γεμάτο σκάγια, ενώ ένα σχοινί βρέθηκε δίπλα στον λαιμό της, με την ίδια να πιστεύει, ότι όποιος προχώρησε σε αυτή την εγκληματική ενέργεια, έσυρε το ζώο μέχρι το χωράφι, όπου και το άφησε.

Η φιλόζωη πήρε αμέσως τον κτηνίατρό της, ο οποίος ενημέρωσε τον Κτηνιατρικό Σύλλογο, που με τη σειρά του έκανε γνωστό, πως επειδή πρόκειται για κακοποίηση, θα πρέπει να ενημερωθεί η Αστυνομία. Η ίδια ειδοποίησε τις Αστυνομικές Αρχές, που έφτασαν στο σημείο και προχώρησαν σε αυτοψία, ενώ υπάλληλοι του Δήμου πήραν το πτώμα του ζώου και το μετέφεραν στον κτηνίατρο. Το σώμα της μικρής Μπέλλας ήταν γεμάτο σκάγια.

Σύμφωνα με τον συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου Βόλου, η πρώτη εικόνα που είχε για το άτυχο ζώο, είναι πως είναι πυροβολημένο με σκάγια για πουλιά. Αύριο θα γίνει η νεκροψία, προκειμένου να βρεθεί η αιτία θανάτου. Το πόρισμα του κτηνιάτρου, εφόσον έγινε και η σχετική καταγγελία στην Αστυνομία, θα προωθηθεί στο αρμόδιο Αστυνομικό Τμήμα και αναλόγως τα ευρήματα θα κινηθεί διαδικασία, ίσως και με την Εισαγγελία.

Η μόλις ενός έτους σκυλίτσα είχε κι άλλα αδερφάκια. Με τις κινήσεις φιλόζωων όλα βρήκαν οικογένεια, μεταξύ αυτών και η Μπέλλα. Όμως, όπως μεταφέρει η φιλόζωη που τη φρόντισε, ήταν ένα πολύ φοβικό σκυλάκι, που δεν γάβγιζε, δεν κυνηγούσε αυτοκίνητα και μετά από τον αποχωρισμό από τα αδέρφια της είχε πέσει σε κατάθλιψη. Παρόλα αυτά είχε βρεθεί οικογένεια για εκείνη στην Αθήνα. Όμως οι άνθρωποι που τη φρόντιζαν, σκέφτηκαν να περιμένουν λίγες ημέρες, για να μπορέσουν πιο εύκολα να την προσεγγίσουν και να την πιάσουν, προκειμένου να τη μεταφέρουν έπειτα στη νέα της οικογένεια. Δυστυχώς όμως δεν πρόλαβαν.

Η φιλόζωη που βρήκε το άψυχο σώμα της Μπέλλα, ζητά να βρεθεί ο ένοχος που το προκάλεσε αυτό και να τιμωρηθεί. Φοβάται όμως και για τα υπόλοιπα αδέσποτα που ζουν στην περιοχή, μην τυχόν έχουν την τραγική τύχη της Μπέλλα.

