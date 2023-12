Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη – Χορτιάτης: Χιόνια και τσουχτερό κρύο (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας χιόνισε και το «έστρωσε» σε πολλές περιοχές στις κοινότητες του Χορτιάτη και της Εξοχής.

-

Στα «λευκά» ξύπνησε σήμερα η περιοχή του Χορτιάτη στην ορεινή Θεσσαλονίκη. Κατά τη διάρκεια της νύχτας χιόνισε και το «έστρωσε» σε πολλές περιοχές στις κοινότητες του Χορτιάτη και της Εξοχής και οι κάτοικοι ξύπνησαν βλέποντας αυλές, στέγες και αυτοκίνητα να έχουν «ντυθεί» με χιόνι.

Μάλιστα, η θερμοκρασία είναι αρκετά χαμηλή και κυμαίνεται περίπου στους 2-3 βαθμούς Κελσίου.

Σημειώνεται ότι παρά τη χιονόπτωση δεν έχουν δημιουργηθεί προβλήματα στους δρόμους. Το οδικό δίκτυο είναι ανοιχτό και η κυκλοφορία των οχημάτων γίνεται κανονικά.

Πηγή: typosthes.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Χριστούγεννα: Πότε πληρώνονται συντάξεις, επιδόματα και έκτακτο βοήθημα

Γυναικοκτονία - Μητέρα θύματος: Να με συγχωρέσει που δεν την προστάτευσα παραπάνω (βίντεο)

Ρέντης - Αστυνομία για προσαγωγές: Οι χούλιγκαν γύρισαν στο γήπεδο μετά την επίθεση στον αστυνομικό