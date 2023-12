Ηλεία

Πύργος - Καταγγελία: βίασε και απειλούσε με βίντεο την 23χρονη σύντροφό του

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποιες κατηγορίες βαραίνουν τον νεαρό άνδρα μετά τις ανατριγιαστικές καταγγελίες της συντρόφου του.

-

Αντιμέτωπος με βαρύτατες κατηγορίες κακουργηματικού χαρακτήρα είναι πλέον ο 32χρονος που καταγγέλθηκε την Πέμτπη από την 23χρονη σύντροφό του για υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης στον Πύργο.

Σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας «Πατρίς» ο Αντεισαγγελέας Πρωτοδικών Ηλείας Διαμαντής Φλωρίδης, αξιολογώντας το προανακριτικό υλικό, άσκησε σε βάρος του φερόμενου ως δράστη ποινική δίωξη για τα αδικήματα του βιασμού κατ’ εξακολούθηση, της εκδικητικής πορνογραφίας, της παράνομης βία, αλλά και για σωματικές βλάβες και εξύβριση.

Ο κατηγορούμενος, που προσήχθη στο Δικαστικό Μέγαρο Πύργου σήμερα νωρίς το πρωί κάτω από άκρα μυστικότητα, ζήτησε και έλαβε προθεσμία από την Ανακρίτρια Ηλείας, συνοδευόμενος από τον συνήγορο υπεράσπισης του και θα απολογηθεί αύριο το μεσημέρι για τις κακουργηματικές πράξεις που το αποδόθηκαν.

Τι συνέβη

Ο φερόμενος ως δράστης, σύμφωνα πάντα με την καταγγέλλουσα, τα ξημερώματα της περασμένης Πέμπτης, ασκώντας σεξουαλική βία σε βάρος της, και ενώ την βιντεοσκοπούσε, την απείλησε ότι εάν δεν συνεχίσει να υπακούει στις «αρρωστημένες διαθέσεις» του, θα στείλει το σχετικό βίντεο σε στενό συγγενικό της πρόσωπο, αλλά και σε ένα φίλο του, τα στοιχεία του οποίου είναι γνωστά στις αρχές που διερευνούν προανακριτικά την υπόθεση.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο ύποπτος φέρεται να απέστειλε τελικά το εν λόγω βίντεο στο οποίο απεικονίζονται οι καταγγελλόμενες πράξεις, και παρότι λίγη ώρα αργότερα ακύρωσε την αποστολή του, το υλικό βρίσκεται στη διάθεση των αστυνομικών αρχών, καθώς το κινητό του τηλέφωνο έχει κατασχεθεί, ενώ έχει ζητηθεί και η κατάσχεση των κινητών, στα οποία ο φερόμενος ως δράστης απέστειλε το βίντεο. Η 23χρονη προσήλθε νωρίς το πρωί της Πέμπτης, έχοντας εμφανή σημάδια κακοποίησης στα χέρια αλλά και σε άλλα σημεία του σώματός της και κατήγγειλε το παραπάνω περιστατικό στους αξιωματικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Πύργου.

Ο σύντροφος της νεαρής, τον οποίο αφορά το διερευνώμενο συμβάν, συνελήφθη άμεσα από τους αστυνομικούς της Ασφάλειας, οι οποίοι παράλληλα με συντονισμένες ενέργειες παρήγγειλαν την εξέταση της κοπέλας αλλά και τη διενέργεια ιατροδικαστικής πραγματογνωμοσύνης, προκειμένου να εξακριβωθούν οι κακώσεις που έχει υποστεί.

Μάλιστα, η κοπέλα μετέβη χθες το απόγευμα στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πατρών, όπου μεταξύ άλλων θα διαπιστωθεί εάν προκύπτουν ευρήματα που συνηγορούν για βιασμό, ενώ τα αποτελέσματα των εξετάσεων αναμένεται να συμπεριληφθούν στη σχηματισθείσα δικογραφία. Παράλληλα, αξίζει να σημειωθεί ότι οι αστυνομικοί της Ασφάλειας Πύργου ερευνούν και μια απόπειρα βιασμού που σύμφωνα με την κατάθεση της 23χρονης, ο σύντροφός της φέρεται να είχε τελέσει σε βάρος της, πριν από μερικούς μήνες.

Πιο συγκεκριμένα, ο νεαρός στις αρχές Σεπτεμβρίου του 2023, μετά από την άρνησή της να συνευρεθεί μαζί του ερωτικά, την κακοποίησε, προκαλώντας της σοβαρό τραύμα στο πόδι. Η κοπέλα μετέβη για την παροχή των πρώτων βοηθειών στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του Νοσοκομείο του Πύργου, όπου υποβλήθηκε στις απαραίτητες εξετάσεις.

Μάλιστα, στο πλαίσιο των προανακριτικών ενεργειών, οι αστυνομικοί έλαβαν και τα έγγραφα που αποδεικνύουν πράγματι ότι η κοπέλα προσήλθε ούσα τραυματισμένη στο νοσοκομείο την συγκεκριμένη ημέρα, ωστόσο να σημειωθεί ότι η ίδια δεν ανέφερε στους γιατρούς τις συνθήκες κάτω από τις οποίες τραυματίστηκε. Επίσης, οι αστυνομικοί που χειρίζονται την σοβαρή υπόθεση, εξετάζουν με μεγάλη προσοχή την εμπλοκή του συλληφθέντα σε παλιότερο περιστατικό κακοποίησης σε βάρος πρώην συντρόφου του.

Πηγή: patrisnews.com

Ειδήσεις σήμερα:

Γυναικοκτονία στη Σαλαμίνα: Σπαραγμός στην κηδεία της Γεωργίας (εικόνες)

Επεισόδια στο Ρέντη - Συγκλονίζει φίλος του αστυνομικού: Η φωτοβολίδα έφτασε στο κόκαλό του

Φωτιά στα Πατήσια: "Μαμά, καίγομαι" φώναζε η γυναίκα - Καταγγελία του πατέρα για τους πυροσβέστες