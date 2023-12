Ηράκλειο

Ηράκλειο: συνελήφθη αστυνομικός που οδηγούσε ασθενοφόρο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σε ποια παραπτώματα είχε υποπέσει ο αστυνομικός που συνελήφθη.

-

Στη σύλληψη ενός εν ενεργεία αστυνομικού σε υπηρεσία του Ηρακλείου, ο οποίος οδηγούσε ιδιωτικό ασθενοφόρο, προχώρησαν οι αστυνομικές Αρχές. Η σύλληψή του έγινε κατά τη διάρκεια επιχείρησης που στήθηκε χθες το μεσημέρι, Παρασκευής 8 Δεκεμβρίου, μετά από καταγγελία για τις μεταφορές που εκτελούσε επί πληρωμή.

Σε βάρος του αστυνομικού σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, καθώς δεν διέθετε το απαραίτητο δίπλωμα οδήγησης για τη συγκεκριμένη κατηγορία οχήματος, ενώ διώκεται και πειθαρχικά καθώς απασχολείτο σε άλλη εργασία από το αστυνομικό έργο.

Με προφορική εντολή του εισαγγελέα αφέθηκε ελεύθερος, ενώ διατάχθηκε προκαταρκτική εξέταση.

Ειδήσεις σήμερα:

Χριστούγεννα: Πότε πληρώνονται συντάξεις, επιδόματα και έκτακτο βοήθημα

Γυναικοκτονία - Μητέρα θύματος: Να με συγχωρέσει που δεν την προστάτευσα παραπάνω (βίντεο)

Ρέντης - Αστυνομία για προσαγωγές: Οι χούλιγκαν γύρισαν στο γήπεδο μετά την επίθεση στον αστυνομικό