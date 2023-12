Αργολίδα

Άργος: έκλεψε ελιές από χωράφι και συνελήφθη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Με το λάδι να έχει πλέον τιμές... "χρυσού", αυξάνονται ολοένα και περισσότερο οι κλοπές ελαιοκάρπου στη χώρα.

-

Άλλη μια περίπτωση κλοπής ελιών από χωράφι καταγράφηκε στη χώρα αυτή τη φορά στην Αργολίδα.

Σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία, συνελήφθη σε χωριό του δήμου Άργους – Μυκηνών, ένας 69χρονος, γιατί αφαίρεσε από αγρόκτημα, ποσότητα ελαιόκαρπου.

Η σύλληψη έγινε από αστυνομικούς του τμήματος Ασφαλείας Άργους – Μυκηνών.

Δεν γνωστοποιήθηκε, επίσημα, η ποσότητα των ελιών που αφαιρέθηκαν.

Με την ακαρπία, με την έλλειψη παραγωγής ελαιόλαδου και με τις υψηλές τιμές, τους τελευταίους μήνες, έχουν προκληθεί αρκετά τέτοια, παραβατικά φαινόμενα, σε πολλές περιοχές της χώρας.

Πηγή: argolikeseidhseis.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Αδήλωτη εργασία: “Φρένο” βάζει η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας

Όλιβερ – Δήμαρχος Αράχωβας: Δεν μας ενδιαφέρει αν δεν έρχονται, αλλά να βρούμε τον δολοφόνο

Τροχαίο: Ανατροπή οχήματος στην Πέτρου Ράλλη