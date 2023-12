Ιωάννινα

Τροχαίο στα Ιωάννινα: Νεαρός οδηγός “καρφώθηκε” σε δέντρο

Ακόμα ένας νέος άνθρωπος έχασε τη ζωή του σε τροχαίο, αυτήν τη φορά στα Ιωάννινα.

Νέα τραγωδία στην άσφαλτο. Ένας οδηγός 20 ετών έχασε τη ζωή του, μετά από τροχαίο που συνέβη κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες στην παραλίμνια επαρχιακή οδό των Ιωαννίνων, στο ύψος στη Δουραχάνης.

Το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο νεαρός εξετράπη της πορείας του και καρφώθηκε σε δέντρο.

Στο σημείο έφτασαν άμεσα μονάδα του ΕΚΑΒ, δυνάμεις της Τροχαίας καθώς και δύναμη της Πυροσβεστικής η οποία προχώρησε σε επιχείρηση για τον απεγκλωβισμό του οδηγού.

Ο θάνατος του νεαρού ήταν ακαριαίος.

Τα ακριβή αίτια του ατυχήματος διερευνά η Τροχαία.

