Τρίκαλα: Βρέθηκε νεκρός, δίπλα στο μηχανάκι του

Θλίψη για τον άνδρα που ήταν γνωστός σε όλη την κοινωνία των Τρικάλων.

Νεκρός βρέθηκε δίπλα στο μηχανάκι του ένας 50χρονος άνδρας από τα Τρίκαλα.

Το περαστικό έγινε επί της οδού Μετεώρων και τον άτυχο άντρα εντόπισαν περαστικοί. Επρόκειτο για σερβιτόρο στην περιοχή και γνωστό στην τοπική κοινωνία.

Άμεσα στο σημείο κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ αλλά δυστυχώς ήταν ήδη αργά.

Οι πληροφορίες αναφέρουν πως κάμερες ασφαλείας από καταστήματα της περιοχής, τον δείχνουν λίγες ώρες νωρίτερα να κινείται με το μηχανάκι του και να σταματά, προφανώς διότι αισθάνθηκε αδιαθεσία. Στη συνέχεια, ενώ προσπαθεί να ξεκινήσει και πάλι, χάνει τις αισθήσεις του και σωριάζεται στο έδαφος.

Ο θάνατός του, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις φέρεται να οφείλεται σε παθολογικά αίτια, ωστόσο «φως» αναμένεται να ρίξει η νεκροψία – νεκροτομή που διατάχθηκε.

