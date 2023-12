Ηράκλειο

Ηράκλειο: Φωτιά σε εγκαταλελειμμένο κτήριο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πώς ξέσπασε η πυρκαγιά στο εγκαταλειλειμμένο κτήριο. Άμεση η επέμβαση της ΠΥ

-

Σε εξέλιξη βρίσκεται από το απόγευμα της Κυριακής, επιχείρηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας Ηρακλείου, για την κατάσβεση πυρκαγιάς στο χώρο των πρώην κατασκηνώσεων στην περιοχή Κοκκίνη Χάνι, του Δήμου Χερσονήσου.

Η φωτιά ξεκίνησε, άγνωστο πως, από εγκαταλελειμμένο κτήριο εντός του χώρου, ενώ η επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων ήταν άμεση, με 12 πυροσβέστες που έσπευσαν με πέντε οχήματα.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία η φωτιά έχει περιοριστεί, ενώ το εγκαταλελειμμένο κτίριο στο οποίο εκδηλώθηκε η πυρκαγιά, καταστράφηκε ολοσχερώς.

Ειδήσεις σήμερα:

Λέσβος: Πέθανε σε τροχαίο μπροστά στα μάτια του γιου της

Ρέντης – Η κατάθεση του δράστη: Γνώριζαν ότι θα επιτεθούν σε αστυνομικούς

Θεσσαλονίκη: Με προϊόντα “μαϊμού”... πλημμύρισαν” λαϊκή αγορά