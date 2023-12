Τροχαίο – Βόλος: 10χρονος παρασύρθηκε από αγροτικό

Μαγνησία

Στο νοσοκομείο Βόλου μεταφέρθηκε το αγόρι που παρασύρθηκε από αγροτικό όχημα, στη Νέα Ιωνία Βόλου.

Τροχαίο ατύχημα με τραυματισμό 10χρονου παιδιού σημειώθηκε γύρω στις 20:00 το βράδυ της Κυριακής στη Λεωφόρο Ειρήνης στη Νέα Ιωνία Βόλου.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι το παιδάκι ήταν με τον πατέρα του και διέσχιζε τον δρόμο όταν, άγνωστο για ποιόν λόγο ακριβώς, παρασύρθηκε από αγροτικό αυτοκίνητο χωρίς ευτυχώς να τραυματιστεί σοβαρά, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες.

Μάρτυρες του περιστατικού απευθύνθηκαν στο ΕΚΑΒ και ζήτησαν βοήθεια.

Στο σημείο έσπευσε πλήρωμα ασθενοφόρου που παρέλαβε το παιδί και το διακόμισε στο Γενικό Νοσοκομείο Βόλου.

Το Τμήμα Τροχαίας Βόλου συνεχίζει την προανάκριση.

