Καταγγελία - Εκπαιδευτικός: Το σχολείο μού είπε “κρύψε την αναπηρία σου”!

Τι υποστηρίζει εκπαιδευτικός με αναπηρία για την αντιμετώπιση του από τους συναδέλφους του στην διεύθυνση του σχολείου.

Ένα ιδιαίτερα δυσάρεστο γεγονός σχετιζόμενο με ισχυρότατες αναπηροφοβικές προκαταλήψεις, συνέβη σε σχολείο του Πύργου Ηλείας και μάλιστα στις 3 Δεκεμβρίου, ανήμερα της Παγκόσμιας Ημέρας Ατόμων με Αναπηρία.

Συγκεκριμένα όπως μεταδίδει η τοπική ενημερωτική ιστοσελίδα της πόλης patrisnews.gr , ανάπηρος εκπαιδευτικός ο οποίος επιβίωσε ακρωτηριασμού μέλους, επισκέφτηκε το σχολείο για να συμμετάσχει ως ομιλητής σε εκδήλωση επ’ αφορμή της ημέρας. Κλήθηκε όμως από τη διεύθυνση του σχολείου στο γραφείο και του ζητήθηκε, κατά τη διάρκεια της ομιλίας… να κρύψει τον ακρωτηριασμό του (!), με την αιτιολογία πως η θέα του, θα γεννούσε στα παιδιά, μια αμηχανία την οποία οι εκπαιδευτικοί/διευθυντές δεν ήταν υποχρεωμένοι να τη διαχειριστούν ωφέλιμα. Επιπλέον και παρόλη τη δύσκολη καθημερινότητά του, του καταλογίστηκε εκ μέρους της διεύθυνσης ότι είχε «ατημέλητη εμφάνιση».

Ο εκπαιδευτικός παρόλο το σοκ το οποίο υπέστη δεν απάντησε ούτε και σχολίασε κάτι, παρέμεινε, μίλησε στα παιδιά και μετά αποχώρησε. Περιήλθε όμως σε ιδιαίτερα κακή ψυχολογική κατάσταση και εξαιτίας αυτού χρειάστηκε και έλαβε, όπως δήλωσε, ψυχοθεραπευτική συνδρομή.

Αναμένεται να υπάρξουν πολλές αντιδράσεις για το γεγονός, το οποίο ήδη έχει αναδειχθεί από εκπαιδευτικούς του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Πύργου Ηλείας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και για το οποίο είναι ήδη ενήμερη, η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (ΕΣΑμεΑ).

