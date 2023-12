Αρκαδία

Καλάβρυτα: Έρευνες για τον εντοπισμό κυνηγού που αγνοείται

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι είναι τραυματισμένος. Μεγάλη κινητοποίηση για τον εντοπισμό του.

-

Σώος εντοπίστηκε λίγο μετά τις 18.30 το απόγευμα, ο 65χρονος κυνηγός του οποίου είχαν χαθεί τα ίχνη, από το μεσημέρι της Δευτέρας,στα Καλάβρυτα. .

Ο 65χρονος εντοπίστηκε σε απόκρημνο σημείο κοντά στο χωριό Καλλιφώνιο.

Ο άνδρας είχε τραυματιστεί και μεταφέρεται στο νοσοκομείο Καλαβρύτων. Στην μεγάλη επιχείρηση της Πυροσβεστικής, συμμετείχαν 20 πυροσβέστες με 9 οχήματα, διασωστικός σκύλος της 6ης ΕΜΑΚ και ομάδα Σ.μη.Ε.Α.

Πηγή: tempo24.news

Ειδήσεις σήμερα:

Ρέντης - 18χρονος: Εκτοξεύτηκε και δεύτερη φωτοβολίδα κατά του αστυνομικού

Ηράκλειο - Αλλεργικό σοκ: Εξαιρετικά κρίσιμη η κατάσταση της 17χρονης

Θεσσαλονίκη - Σκυλιά: Πάνω από 50 τραύματα είχε η 50χρονη