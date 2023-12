Θεσσαλονίκη

Missing alert: Βρέθηκε η 34χρονη - Την εντόπισε πολίτης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αίσιο τέλος στην εξαφάνιση 34χρονης. Πώς η παρατηρητικότητα ενός συμπολίτη μας βοήθησε τις Αρχές.

-

Αίσια έληξε η περιπέτεια της 34χρονης που είχε εξαφανιστεί από την Θεσσαλονίκη.

Στην ανακοίνωση του, "Το Χαμόγελο του Παιδιού" αναφέρει:

"Η περιπέτεια της Μουχταροπούλου Χρυσάνθης, 34 ετών, έληξε σήμερα, 11/12/2023, δίνοντας τέλος στην αγωνία των δικών της ανθρώπων που την αναζητούσαν.

Υπενθυμίζουμε ότι στις 03/12/2023, το «Χαμόγελο του Παιδιού» προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της ενήλικης, καθώς υπήρχαν ενδείξεις ότι η ζωή της βρίσκεται σε κίνδυνο. Σήμερα, 11/12/23, ευαισθητοποιημένος πολίτης αναγνώρισε την Μουχταροπούλου Χρυσάνθη και κάλεσε στην «Εθνική Γραμμή για τους Αγνοούμενους Ενήλικες – 1017».

Άμεσα το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημέρωσε τις αρμόδιες αρχές, ώστε η ενήλικη να εντοπιστεί έγκαιρα και να λάβει την υποστήριξη που χρειάζεται. Αξίζει να σημειωθεί ότι σημαντική ήταν η συνδρομή της Ομάδας Διάσωσης του Ερυθρού Σταυρού, της Δημοτικής Αστυνομίας Θεσσαλονίκης αλλά και της Ομάδας Έρευνας και Διάσωσης «Θανάσης Μακρής» του Οργανισμού μας.

Για άλλη μια φορά αποδεικνύεται πόσο σημαντική είναι η συμμετοχή και η κινητοποίηση των πολιτών αλλά και η σύμπραξη όλων των δυνάμεων για τον έγκαιρο εντοπισμό των συνανθρώπων μας που αγνοούνται και η ζωή τους βρίσκεται σε κίνδυνο. «Tο Χαμόγελο του Παιδιού» θα βρίσκεται κοντά στην Μουχταροπούλου και την οικογένειά της για οτιδήποτε χρειαστεί".

Ειδήσεις σήμερα:

Ουκρανία – ΔΝΤ: Ο Ζελένσκι εκφράζει την ευγνωμοσύνη του

ΗΠΑ – Ρεπουμπλικάνοι: Ο Τραμπ είναι το απόλυτο φαβορί για το χρίσμα

Καιρός: Τοπικές καταιγίδες και άνοδος της θερμοκρασίας την Τρίτη