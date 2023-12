Ξάνθη

Τροχαίο – Ξάνθη: Πέθανε η 19χρονη που παρέσυρε αστυνομικός

Την τελευταία της πνοή άφησε η νεαρή που νοσηλευόταν στο νοσοκομείο Καβάλας, μετά το τροχαίο στην Ξάνθη.

Την τελευταία της πνοή άφησε την Τρίτη η 19χρονη από τον Π. Ζυγό της Ξάνθης, η οποία νοσηλευόταν από το απόγευμα της περασμένης Τετάρτης στη ΜΕΘ του νοσοκομείου Καβάλας, μετά από τροχαίο.

Η κοπέλα παρασύρθηκε από όχημα που οδηγούσε αστυνομικός και αρχικά μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης με βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις ενώ άμεσα κρίθηκε επιτακτική η ανάγκη για διακομιδή στο Νοσοκομείο της Καβάλας.

Η Αστυνομία οδηγήθηκε στα στοιχεία του οδηγού, όταν εκείνος παρουσίασε διαφορετικές εκδοχές του συμβάντος με αποτέλεσμα οι συνάδελφοί του στην ΑΔ Ξάνθης να οδηγηθούν γρήγορα στα πραγματικά περιστατικά, αλλά και στο όχημα που ενεπλάκη στο ατύχημα.

Έτσι ο 34χρονος αστυνομικός ομολόγησε, ότι ήταν ο οδηγός που προκάλεσε το ατύχημα και κρατείται στην ΑΔ Ξάνθης.

Όπως σημειώνουν αστυνομικές πηγές, ο δράστης θα αντιμετώπιζε μικρότερες ποινές -ποινικές και πειθαρχικές- αν από την πρώτη στιγμή είχε κάνει γνωστό το περιστατικό.

