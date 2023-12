Ρεθύμνου

Γυναικοκτονία στην Κρήτη: Ένοχος ο άνδρας που μαχαίρωσε 14 φορές τη σύζυγό του

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στη φυλακή θα οδηγηθεί ο κτηνοτρόφος που μαχαίρωσε τη σύζυγό του, καθώς κρίθηκε ένοχος για τη δολοφονία της.

-

Ένοχος κατά πλειοψηφία κρίθηκε, νωρίτερα το απόγευμα της Τρίτης, ο 61χρονος κτηνοτρόφος, για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, με τέσσερις έναντι τριών ενόρκων που μειοψήφησαν, για την υπόθεση γυναικοκτονίας τον Ιούλιο του 2022 στο Άνω Μαλάκι Ρεθύμνου, με θύμα την 56χρονη Γεωργία.

Τρεις από τους ενόρκους στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Χανίων, έκριναν ότι το έγκλημα έγινε εν βρασμό ψυχικής ορμής.

Νωρίτερα, την ενοχή του κατηγορουμένου για ανθρωποκτονία με δόλο σε ήμερη ψυχική κατάσταση, πρότεινε η εισαγγελέας. Όπως είπε, ο κατηγορούμενος έκοψε το νήμα της ζωής, της επί 42 χρόνια συζύγου του επειδή εκείνη ήθελε να φύγει μακριά.

Από την απολογία του, τόνισε η εισαγγελέας, φαίνεται ο ηθικός του χαρακτήρας και οι πεποιθήσεις του δηλαδή ότι ο άντρας είναι κυρίαρχο ον και η γυναίκα ιδιοκτησία του. «Δεν υπήρχε κανένας βρασμός ψυχικής ορμής», τόνισε η εισαγγελέας.

Ο 61χρονος σύζυγος της 56χρονης, της κατάφερε 14 πλήγματα με μαχαίρι στο λαιμό, όταν του είπε ότι θέλει να χωρίσουν.

Ο κατηγορούμενος κατά την απολογία του υποστήριξε, ότι η σύζυγός του είχε φύγει από το σπίτι τους τρεις φορές αλλά πάντα επέστρεφε. Σε ότι αφορά το μοιραίο πρωινό της 31ης Ιουλίου του 2022, υποστήριξε, ότι η σύζυγός του είχε επιθετική συμπεριφορά, με αποτέλεσμα να «θολώσει το μυαλό» του.

Πηγή: creta24.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Οπαδική βία - Άρειος Πάγος: Έρευνα για 200 ονόματα ζήτησαν Βρούτσης και Οικονόμου

ΠΟΥ- Γάζα: Το ένα τρίτο των νοσοκομείων είναι σε λειτουργία

Ψηφιακός βοηθός στο gov.gr με τη χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης – Πώς λειτουργεί