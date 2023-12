Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη - Τροχαίο: Παιδί παρασύρθηκε από αυτοκίνητο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το παιδί μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Ποια είναι η κατάσταση της υγείας του.

-

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης, στη δυτική Θεσσαλονίκη, όταν αυτοκίνητο παρέσυρε ανήλικο.

Το παιδί παρασύρθηκε κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες στην οδό Κατσαντώνη στο Κορδελιό.

Σύμφωνα με πλη ροφορίες δεν υπήρξε εγκατάλειψη του παιδιού από τον οδηγό του αυτοκινήτου, με το παιδί να μεταφέρεται ελαφρά τραυματισμένο στο νοσοκομείο Γεννηματάς με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Πηγή: voria.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Ρέντης: Ακρωτηρίασαν το πόδι του αστυνομικού

Μάριος - Μιχαήλ Τουρούτσικας: Προτομή του πιλότου που “έπεσε στο καθήκον” (εικόνες)

Κώστας Νεστορίδης: πότε θα γίνει η κηδεία του θρύλου της ΑΕΚ