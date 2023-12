Ιωάννινα

Ιωάννινα: Νεκρός βρέθηκε αγνοούμενος άνδρας

Τραγικός επίλογος στην αναζήτηση του 60χρονου άνδρα που εξαφανίστηκε πριν από τρεις και πλέον εβδομάδες.

Νεκρός βρέθηκε ο 66χρονος από την Πλατανιά Ιωαννίνων τα ίχνη του οποίου είχαν χαθεί πριν από 25 ημέρες περίπου και μετά από τροχαίο που είχε στην περιοχή του Κατσικά.

Οι έρευνες για τον εντοπισμό του ήταν εντατικές στο διάστημα μετά την εξαφάνιση και εστιαζόταν κυρίως στην ευρύτερη περιοχή του Αβγού, όπου σύμφωνα με μαρτυρίες, φερόταν να κινείται.

Νωρίς το μεσημέρι της Τρίτης η σορός του άτυχου άνδρα εντοπίστηκε στην θέση Προφήτης Ηλίας, στο Ελληνικό.

Εντοπίστηκε από κάτοικο της περιοχής που κινείτο στην περιοχή και άμεσα ενημερώθηκε η Αστυνομία.

Δύναμη έφτασε στην περιοχή και ζήτησε την συνδρομή της Πυροσβεστικής και της ΕΜΑΚ για να γίνει η ανάσυρση της σορού καθώς το σημείο ήταν δύσβατο.

Πηγή: epiruspost.gr

