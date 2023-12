Ηράκλειο

Ενδοοικογενειακή βία – Ηράκλειο: Παραβίασε τα περιοριστικά μέτρα κι επιτέθηκε στην πρώην σύζυγο του

Έναν εφιάλτη έζησε 35χρονη γυναίκα, από την επίθεση του πρώην συζύγου της, ο οποίος αγνόησε τις αποφάσεις της Δικαιοσύνης.

Τα περιοριστικά μέτρα δεν εμπόδισαν 42χρονο άνδρα να πάει στο σπίτι της πρώην συζύγου του, να την απειλήσει, την εξυβρίσει και να σπάσει ακόμη και την πόρτα της, πριν συλληφθεί από τους άνδρες της ομάδας ΔΙΑΣ.

Το νέο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας συνέβη χθες στο Ηράκλειο και είχε ως πρωταγωνιστή έναν 42χρονο Αλβανικής υπηκοότητας, ο οποίος παρέβη τα περιοριστικά μέτρα που του είχαν επιβληθεί, σύμφωνα με τα οποία δεν επιτρεπόταν να πλησιάζει την πρώην σύζυγό του, και πήγε στο σπίτι της με άγριες διαθέσεις, ζητώντας την να τον δεχθεί πίσω.

Αρχικά το πρωί της Τρίτης εμφανίστηκε στο σπίτι της 35χρονης, όπου φέρεται να την εξύβρισε. Το επεισόδιο έληξε, αλλά μόνο προσωρινά, καθώς είχε και συνέχεια αργότερα, την ίδια μέρα. Ο 42χρονος επέστρεψε το βράδυ, έσπασε την πόρτα του σπιτιού, απείλησε και έβρισε την γυναίκα, ενώ κινήθηκε και εναντίον της απειλητικά.

Η γυναίκα ειδοποίησε την αστυνομία και ο 42χρονος συνελήφθη. Και δεν ήταν η πρώτη φορά, καθώς έχει συλληφθεί τουλάχιστον άλλες τρεις φορές για απειλή σε βάρος της πρώην συζύγου του, την οποία στο παρελθόν, σύμφωνα με όσα ανέφεραν αστυνομικές πηγές στην ΕΡΤ, έχει χτυπήσει.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για απειλή, εξύβριση, φθορά ξένης ιδιοκτησίας και παραβίαση δικαστικής απόφασης και σήμερα θα οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα Ηρακλείου.

