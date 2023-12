Λάρισα

Λάρισα: φορτηγό παρέσυρε και σκότωσε γυναίκα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τραγωδία στην Λάρισα με μία γυναίκα να χάνει τη ζωή της από παράσυρση από φορτηγό. Πώς συνέβη το δυστύχημα.

-

Τραγωδία εξελίχθηκε το πρωί της Τετάρτης στο χωριό Αναγέννηση του Δήμου Κιλελέρ.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες, φορτηγό που εκτελούσε εργασίες παρέσυρε 93χρονη που κινούνταν πεζή με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό της γυναίκας.

Μετά το τραγικό συμβάν συνελήφθη ο οδηγός του φορτηγού.

Προανάκριση για τις ακριβείς αιτίες υπό τις οποίες έγινε το συμβάν διεξάγει το Α.Τ. Κιλελέρ και έχει παραγγελθεί η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής.

Πηγή: larissanet.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Βόλος: έγδυναν μαθητή δημοτικού και έπαιζαν τρίλιζα στα οπίσθιά του

Πειραιάς: Έκρηξη σε είσοδο κτηρίου

Θεσσαλονίκη: Νεαρός “ρήμαζε” πορτοφόλια σε λεωφορεία