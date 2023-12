Ηλεία

Ηλεία: Έδεσαν σκυλί σε δέντρο για να πεθάνει από πείνα και δίψα (εικόνες)

Οργή προκαλεί το νέο περιστατικό κακοποίησης ζώου. Τι αναφέρει η καταγγελία του φιλοζωικού συλλόγου της περιοχής.

Δεμένο σε ένα δέντρο, μάλλον για μέρες, ήταν ένα σκυλί που βρήκε ιδιώτης που έκανε βόλτα σε δάσος της Ηλείας.

Το σκυλάκι ήταν νηστικό και διψασμένο, όπως καταγγέλλει το Φιλοζωικό Σωματείο Κρεστενών, το οποίο και ανέλαβε τη φροντίδα του σκυλιού.

Η ανακοίνωση του Φιλοζωικού Σωματείου Κρεστενών

«Χθες το πρωί δεχτήκαμε ενημέρωση για ένα σκυλάκι που βρέθηκε δεμένο στην απόλυτη ερημιά.

Ο άνθρωπος που το βρήκε και μας ενημέρωσε, μας περίμενε για να μας πάει στο σημείο που εντόπισε το ζώο.

Το σκυλί βρέθηκε από τον κηδεμόνα δύο σκύλων που είχε βγάλει τα ζώα του βόλτα στο δάσος της Στροφυλιάς.

Τα σκυλιά του άκουσαν το κλάμα της μικρούλας και τον οδήγησαν στους θάμνους που ήταν αλυσοδεμένη.

Το ζώο είχε δεθεί εκεί με αλυσίδα και σπάγκο και είχε αφεθεί για να πεθάνει. Ήταν τόσο σφιχτά δεμένη που στον λαιμό της έχει δημιουργηθεί μια πολύ άσχημη πληγή.

Η κατάστασή της όπως βλέπετε, τραγική.

Το πρώτο πράγμα που έκανε μόλις την λύσαμε ήταν να πιει νερό. Πολύ νερό. Πράγμα που μας κάνει να πιστεύουμε ότι ήταν εκεί αλυσοδεμένη για αρκετές μέρες.

Η μικρούλα είναι πλέον στα χέρια μας και έχει ήδη μεταφερθεί στον κτηνίατρο.

Για ακόμη μια φορά ζητάμε την πολύτιμη βοήθειά σας καθώς τα χρέη μας προς τους κτηνιάτρους είναι τεράστια. Όμως δεν μπορούμε να αφήνουμε αυτά τα πλάσματα να υποφέρουν».

