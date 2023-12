Καρδίτσα

Καρδίτσα: Νεκρός βρέθηκε 26χρονος αγνοούμενος

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τραγικό τέλος στις έρευνες για τον εντοπισμό του 26χρονου. Η ανακοίνωση από το "Χαμόγελο του Παιδιού."

-

Σε τραγωδία κατέληξαν οι έρευνες για τον εντοπισμό του 26χρονου που αγνοείτο στον Πρόδρομο Καρδίτσας από το μεσημέρι της Τρίτης (12/12).

Ο 26χρονος εντοπίστηκε τις μεσημβρινές ώρες της Πέμπτης (14/12) σε εγκαταλελειμμένη αποθήκη του χωριού από ομάδες κατοίκων που είχαν δημιουργηθεί προς αναζήτησή του. Είχε βάλει τέλος στη ζωή του.

Στο σημείο κλήθηκαν αστυνομικοί του Α.Τ. Καρδίτσας που έχουν αναλάβει τη διερεύνηση περαιτέρω της υπόθεσης.

Θυμίζουμε ότι ο 26χρονος είχε φτάσει τις τελευταίες μέρες στον Πρόδρομο Καρδίτσας. Ωστόσο από το μεσημέρι της Τρίτης (12/12) χάθηκαν τα ίχνη ζωής του με αποτέλεσμα την Τετάρτη (13/12) οι άμεσοι συγγενείς του να δηλώσουν την εξαφάνισή του.

Η ανακοίνωση από το «Χαμόγελο του Παιδιού»

«Τραγικό είναι το τέλος στην αναζήτηση του Παναγιώτη Βλάσση. Η σορός του άτυχου άνδρα εντοπίστηκε σήμερα, 14/12/2023, στην περιοχή του Προδρόμου Καρδίτσας. Τα αίτια του θανάτου του διερευνώνται από τις αρμόδιες Αστυνομικές Αρχές. Να υπενθυμίσουμε ότι ο Παναγιώτης Βλάσσης, 26 ετών, εξαφανίστηκε στις 12/12/2023, μεσημεριανές ώρες, από την περιοχή του Προδρόμου Καρδίτσας. Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε για την εξαφάνιση του Παναγιώτη Βλάσση και προχώρησε άμεσα στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του ενήλικα, κατόπιν αιτήματος της οικογένειας του, καθώς συνέτρεχαν λόγοι, οι οποίοι έθεταν τη ζωή του σε κίνδυνο. Το «Χαμόγελο του Παιδιού» εκφράζει τα συλλυπητήριά του στην οικογένεια του Παναγιώτη Βλάσση που έχασε άδικα έναν δικό τους άνθρωπο. «Το Χαμόγελο του Παιδιού» θα βρίσκεται δίπλα τους για οτιδήποτε χρειαστούν».

Ειδήσεις σήμερα:

Ελληνοτουρκικά - Γκιουλέρ: Θετική ατμόσφαιρα με την Ελλάδα, αλλά...

Πάτρα: Πρόωρο μωρό βγήκε νικητής μετά από 159 ημέρες στην θερμοκοιτίδα!

Βοτανικός: Νεκρός μετά από φωτιά σε αποθήκη