Φωτοβολίδα: Αστυνομικός των ΜΑΤ που τραυματίστηκε στον λαιμό μιλά στον ΑΝΤ1 (βίντεο)

Πριν από επτά χρόνια, άνδρας των ΜΑΤ στη Θεσσαλονίκη, είχε δεχθεί φωτοβολίδα στον λαιμό. Τι είπε για επίθεση που δέχθηκε και ποιο μήνυμα στέλνει στον συνάδελφο του που έχει ακρωτηριαστεί.

Του Βαγγέλη Κοκολάκου, από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1

Δεκέμβριος 2017. Η πορεία στη μνήμη του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου έχει μόλις ολοκληρωθεί. Διμοιρία των ΜΑΤ, βρίσκεται απέναντι από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Δέχεται σφοδρή επίθεση από κουκουλοφόρους. Ανάμεσα στους αστυνομικούς ο Γιάννης Μυλωνάς. Μία φωτοβολίδα τον βρίσκει στο λαιμό.

Όπως λέει στον ΑΝΤ1 ο αστυνομικός, «ευτυχώς για καλή μου τύχη δεν ήταν ναυτική, ήταν μικρότερης ισχύος. Την δέχθηκα στο λαιμό. Είχα προνοήσει να έχω αντιπυρική κουκούλα και τη συγκράτησε».

Αμέσως κλήθηκε ασθενοφόρο, το οποίο τον μετέφερε στο νοσοκομείο.

Όπως θυμάται ο Γιάννης Μυλωνάς, «Όταν δέχθηκα την επίθεση, η σύζυγος μου ήταν τριών μηνών έγκυος. Το πρώτο πράγμα που έκανα ήταν να την πάρω τηλέφωνο να της πω “εγώ είμαι, μη φοβάσαι όλα καλά θα πάνε”».

Όταν έμαθε για την επίθεση στον 31χρονο συνάδελφο του, στου Ρέντη, λέει ότι πάγωσε.

«Προσεύχομαι στην Παναγία και στον Χριστό να γίνει καλά. Δεν μπορώ να μπω στη θέση τους. Δεν μπορώ να σκεφτώ ευχές στη μάνα τον πατέρα τους συγγενείς του», δηλώνει

Παίζουμε τις ζωές μας στην τύχη λένε οι αστυνομικοί, οι οποίοι ζητούν μέτρα για να μην επαναληφθούν ανάλογες επιθέσεις στο μέλλον.

