Θεσσαλία: Αυτοψία του ΑΝΤ1 στις πλημμυρισμένες καλλιέργειες 3,5 μήνες μετά τον “Daniel” (βίντεο)

Στις πλημμυρισμένες περιοχές της Θεσσαλίας επέστρεψαν ο ΑΝΤ1 και η Γεωργία Λαγού, για να καταγράψουν τις απίστευτες εικόνες.

Ρεπορτάζ από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1

Δραματική εξακολουθεί να είναι η κατάσταση στις πλημμυρισμένες περιοχές της Θεσσαλίας. Ο ΑΝΤ1 και η Γεωργία Λαγού επέστρεψαν εκεί 3,5 μήνες μετά την πρωτοφανή κακοκαιρία «Daniel».

Αγρότες που μίλησαν στην κάμερα περιέγραψαν την καταστροφή που έχουν υποστεί, καθώς ακόμα και σήμερα, οι καλλιέργειές τους είναι καλυμμένες από τα νερά.

«Κάθε μέρα έρχομαι εδώ πάνω για να δω αν έχει πέσει το νερό», είπε χαρακτηριστικά νεαρός αγρότης από το Καστρί, όπου μία έκταση περίπου 180.000 στρεμμάτων παραμένει κάτω από το νερό.

«Τρεις μήνες μετά την πλημμύρα δεν ξέρω πού είναι το χωράφι μου έχω χάσει τα πάντα έχουμε δύο μέτρα νερό αυτήν τη στιγμή δεν ξέρουμε τον μέλλον μας αν θα μείνουμε αν θα φύγουμε», δήλωσε ο Χρήστος Πάνος, νεαρός αγρότης.

Ο Άγγελος Τζιαμαλής περιέγραψε πως «κάτω από το νερό βρίσκονται χιλιάδες στρέμματα με βαμβάκι υπάρχει μηχανολογικός εξοπλισμός...», ενώ ο Αχιλλέας Παναγιώτου πως «η καθημερινότητά μας δεν έχει κάποιο νόημα είμαστε ουσιαστικά ανεργοι είμαστε με τα χέρια στην τσέπες και περιμένουμε πότε θα φύγουν τα νερά και τα πλάνα που έχουν βγάλει να υλοποιούνται».

Αρκετοί είναι η αγρότες όπως δηλώνουν δεν έχουν αποζημειωθεί πλήρως...

«Έχουν δοθεί προκαταβολές μόνο για τέσσερις καλλιέργειες εγώ προσωπικά.... Εγώ είχα φιστίκια και αιγίνης δεν έχω πληροφόρηση είναι κατεστραμμένα κάτω το νερό...», λέει ο Α. Τζιαμαλής

«Χρωστάμε παντού χρωστάμε...», λέει ο Α.Παναγιώτου και τονίζει πως, «δεν θέλω να τα αφήσω έχω μεγαλώσει εδώ θέλω να ... συνεχίσω...Αποζημιώσεις δεν έχουν δώσει ακόμα κάποια νούμερα δεν είναι σωστά νούμερα που θα έπρεπε να έχουν δώσει σε χρήματα».

«Αυτή τη στιγμή για το 2023 το βαμβάκι έχει ένα κοστολόγιο 200 το στρέμμα έξοδα έχουμε πάρει όχι όλη η βεβαίως 140€ περιμένουμε τα τελικά νούμερα», εξηγεί ο Χρήστος Πάνου.

Υπάρχει ένα μεγάλο ερώτημα που κανείς δεν το έχει απαντήσει στους κατοίκους των παρακάρλιων περιοχών .. «πότε η γη του κάμπου θα είναι ξανά παραγωγίσιμη και θα μπορέσουν να ξαναέργαστούν;».

«Μιλάμε για ζημιές μιλάμε για ζημιές τεράστιες για υποδομές που δεν ξέρω αν θα ξαναγίνουν και αν κάποιος έχει το κουράγιο να ξαναγίνουν δεν έχω κουράγιο πότε θα ξανά μπορούμε να επιστρέψουμε...»,σημειώνει ο Χρηστος Πάνου και συμπληρώνει ο συνωνώματός του πως, «εμείς οι αγρότες έχουμε μεγάλη αλυσίδα από πίσω μας χρωστάμε στα συνεργεία στους γεωπόνους να έχουμε ένα πλάνο...».

Οι ζημιές που έχουν προκληθεί στο έγγειο κεφάλαιο καθιστούν αδύνατη την εκ νέου καλλιέργεια στο άμεσο μέλλον. Οι προκαταβολές που έχουν πιστωθεί έως τώρα για ζωική και φυτική παραγωγή ανέρχονται σε 124 εκατ. ευρώ.

