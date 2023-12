Παράξενα

Θεσσαλονίκη: έκρυβαν κάνναβη σε πλαστικά μπιτόνια (εικόνες)

Οι συλληφθέντες, εισήγαγαν κάνναβη από τη Βόρεια Μακεδονία και τη διακινούσαν στην Ελλάδα.

Περισσότερα από 50 κιλά ακατέργαστης κάνναβης κατέσχεσαν αστυνομικοί της Δίωξης Ναρκωτικών Θεσσαλονίκης σε επιχείρηση που πραγματοποίησαν, χθες το πρωί, στα Διαβατά συλλαμβάνοντας δύο υπηκόους Αλβανίας, 49 και 58 ετών, οι οποίοι φέρονται ως μέλη κυκλώματος που εισήγαγε τη συγκεκριμένη ναρκωτική ουσία από τη Βόρεια Μακεδονία και τη διακινούσε στην ελληνική επικράτεια.

Τα ναρκωτικά ήταν κρυμμένα μέσα σε πλαστικά μπιτόνια, ενώ η επέμβαση των αστυνομικών έγινε την ώρα την μεταφόρτωσης του παράνομου εμπορεύματος από Ι.Χ. αυτοκίνητο σε φορτηγό, σε χώρο στάθμευσης βαρέων οχημάτων.

Συνολικά κατασχέθηκαν 52 δέματα με 54 κιλά και 259 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, ενώ, όπως ανακοίνωσε η ΕΛ.ΑΣ., ο 58χρονος είχε ως ρόλο την εισαγωγή των ναρκωτικών από τη Βόρεια Μακεδονία και την παράδοσή τους στον 49χρονο, που με τη σειρά του φρόντιζε για την παραλαβή, αποθήκευση και διακίνηση της ουσίας στην Ελλάδα.

Στην κατοχή τους και σε σπίτι βρέθηκαν το χρηματικό ποσό των 2.350 ευρώ, 259,3 γραμμάρια κοκαΐνης, 143 γραμμάρια άγνωστης ουσίας πρόσμιξης, συσκευασίες φαρμακευτικού σκευάσματος, υλικά για την τυποποίηση και συσκευασία των ναρκωτικών, όπως επίσης οκτώ κινητά τηλέφωνα και ζυγαριές ακριβείας.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, σε βάρος του 58χρονου εκκρεμεί απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Δυτικής Μακεδονίας, με την οποία καταδικάστηκε σε ποινή κάθειρξης 5 ετών για υπόθεση ναρκωτικών.

Οι δύο συλληφθέντες οδηγούνται στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης.

