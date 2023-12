Ξάνθη

Ξάνθη - 19χρονη: Δίωξη για ανθρωποκτονία από αμέλεια στον αστυνομικό που την παρέσυρε και την σκότωσε

Δίωξη για ανθρωποκτονία από αμέλεια ασκήθηκε στον αστυνομικό που παρέσυρε και σκότωσε με το αυτοκίνητό του την 19χρονη Αϊσέ στην Ξάνθη. Μετά την ομολογία του ότι εκείνος είναι ο δράστης του τροχαίου δυστυχήματος, η Εισαγγελία Πρωτοδικών Ξάνθης έδωσε εντολή να παραμείνει υπό κράτηση.

Πέρα από το γεγονός ότι εμφανίστηκε αρχικά ως αυτόπτης μάρτυρας, αμέσως μετά το τροχαίο, πήγε σε ένα συνεργείο το αυτοκίνητό του και ζήτησε μέχρι το επόμενο πρωί να γίνουν όλες οι απαραίτητες επιδιορθώσεις.

Ανήμερα των γενέθλιων της κηδεύτηκε η 19χρονη

Ανήμερα των γενέθλιων της η νεαρή φοιτήτρια οδηγήθηκε στην τελευταία της κατοικία. Αντί για μία τούρτα με 20 κεράκια, στο πάρτι που της ετοίμαζαν οι φίλες της, ολόκληρο το χωριό στον Παλαιό Ζυγό ντύθηκε στα μαύρα.

Ένα πέπλο βουβού πόνου απλώνεται σε ολόκληρη την περιοχή. Κανείς δεν μπορεί να πιστέψει ότι το χαμογελαστό κορίτσι έσβησε τόσο ξαφνικά τόσο άδικα. Είχε βγάλει μία βόλτα το σκυλάκι της, που τώρα τριγυρίζει σαν χαμένο. Όταν επέστρεψε μόνο του στο σπίτι, η μητέρα της κατάλαβε ότι κάτι κακό είχε συμβεί στην κόρη της.

Η Αϊσέ μεταφέρθηκε αρχικά στο νοσοκομείο της Ξάνθης με βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και στη συνέχεια στο νοσοκομείο της Καβάλας, αλλά δεν κατάφερε να βγει νικήτρια στη γενναία μάχη που έδωσε.

Η οικογένεια της άτυχης φοιτήτριας απευθύνει έκκληση όποιος γνωρίζει οτιδήποτε για τη φονική παράσυρση να επικοινωνήσει μαζί τους, ώστε να πέσει άπλετο φως στις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος.

