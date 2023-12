Πιερία

Τροχαίο - Πλαταμώνας: Ο οδηγός ήταν υπό την επήρεια κοκαΐνης

Ποιες κατηγορίες αντιμετωπίζει ο επαγγελματίας του ΚΤΕΛ και τι ισχυρίζεται στο πλαίσιο της υπεράσπισής του.

Για το αδίκημα της επικίνδυνης οδήγησης υπό την επήρεια ναρκωτικών ουσιών και με αποτέλεσμα το θάνατο, κατηγορείται οδηγός ΚΤΕΛ που τον περασμένο Απρίλιο στάθηκε αιτία τρεις άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους στον Πλαταμώνα Πιερίας.

Σύμφωνα με το δικηγόρο των οικογενειών των θυμάτων, ο οδηγός που είχε στο λεωφορείο των ΚΤΕΛ 74 επιβαίνοντες, κινείτο με υπερβολική ταχύτητα και βρέθηκε να έχει κάνει χρήση κοκαΐνης την ημέρα του τροχαίου δυστυχήματος.

Ο οδηγός έπεσε με μεγάλη ταχύτητα πάνω σε δύο αυτοκίνητα που είχαν σταθμεύσει στη λωρίδα έκτακτης ανάγκης λόγω βλάβης.

«Από την προανάκριση προέκυψε ότι ο οδηγός του ΚΤΕΛ οδηγούσε υπό την επήρεια κοκαΐνης. Έχει ασκηθεί ποινική δίωξη κακουργηματικής μορφής. Από τη δικογραφία προκύπτει ότι δεν είδε καθόλου τα σταματημένα αυτοκίνητα», ανέφερε ο δικηγόρος της οικογένειας των θυμάτων Θεόδωρος Τσανακτσίδης.

Ο οδηγός αντιμετωπίζει κατηγορίες σε βαθμό κακουργήματος. Στη δικογραφία, περιλαμβάνονται κλήσεις της Τροχαίας για 26 παραβάσεις ταχύτητας κατά τη διάρκεια της διαδρομής. Ο οδηγός αρνείται τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι τα αυτοκίνητα βρέθηκαν ξαφνικά μπροστά του.

