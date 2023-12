Ξάνθη

Ξάνθη-19χρονη: Το αντίο στην κοπέλα από μαθητές σχολείων (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Με ποιόν τρόπο αποχαιρέτησαν την κοπέλα που παρέσυρε και σκότωσε αστυνομικός.

-

Τα κοινωνικά αντανακλαστικά της έδειξε για μια ακόμα φορά η μαθητική κοινότητα στην Ξάνθη, με αφορμή την τραγική είδηση του θανάτου της 19χρονης Αϊσέ από τον Π. Ζυγό.

Το πρωί της Παρασκευής, μαθητές σε διάφορες σχολικές μονάδες της Ξάνθης έσπευσαν να στείλουν το δικό τους μήνυμα, στη μνήμη της νεαρής κοπέλας που πριν από μερικές ημέρες παρασύρθηκε από αυτοκίνητο που οδηγούσε Αστυνομικός.

Η Αϊσέ έδωσε μάχη να παραμείνει στη ζωή, ωστόσο δεν τα κατάφερε. Την Πέμπτη, ανήμερα των γενεθλίων της, πραγματοποιήθηκε σε κλίμα πένθους και βαθιάς οδύνης η κηδεία της.

Οι μαθητές της Ξάνθης επέλεξαν να σχηματίσουν με τα σακίδια τους το όνομα της αδικοχαμένης κοπέλας, στις αυλές των σχολείων τους.

Υπενθυμίζεται, ότι πραγματοποιήθηκε και πορεία στο κέντρο της πόλης με κατεύθυνση την Αστυνομική Διεύθυνση Ξάνθης αλλά και το Δικαστικό Μέγαρο, την Τετάρτη, με τους διαδηλωτές να ζητούν να ριχτεί άπλετο φως στην υπόθεση και δικαιοσύνη.

Πηγή: www.xanthinea.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Γκάζι: Πυροβολισμοί με τραυματίες έξω από νυχτερινό κέντρο

Αθήνα – Δημοτική Αστυνομία: ΕΔΕ για την καταγγελία σεξουαλικής παρενόχλησης σε δημότη

Λεωφόρος Αλεξάνδρας: Άνοιξε ο δρόμος και “κατάπιε” ένα ταξί