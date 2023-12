Δράμα

Τροχαίο δυστύχημα - Δράμα: Δύο οδηγοί ξεψύχησαν στην άσφαλτο

Τραγικός ο απολογισμός του τροχαίου που σημειώθηκε τα ξημερώματα.

Ακόμη ένα τροχαίο δυστύχημα με δύο νεκρούς και έναν τραυματία σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου (16/12) στη Δράμα.

Σύμφωνα με το thesitval.gr, το τροχαίο συνέβη περίπου στις 00:30, όταν ένα αυτοκίνητο που οδηγούσε 41χρονος συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με έτερο όχημα που οδηγούσε 61χρονος αλλοδαπός και επέβαινε 53χρονος αλλοδαπός, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό των οδηγών και τον τραυματισμό του συνεπιβάτη.

Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο της Δράμας, όπου λίγο αργότερα, οι δύο οδηγοί υπέκυψαν στα τραύματά τους.

