Ρόδος: Νεαρές “έγδυσαν” ηλικιωμένο

Πως μια 22χρονη και μια ανήλικη έπεισαν το θύμα τους να τις βάλει στο σπίτι και το σοκ που ακολούθησε.

Την 27η Οκτωβρίου 2023 καταγγέλθηκε στην Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Ρόδου από έναν 77χρονο ότι την 26η Οκτωβρίου 2023 και κατά το χρονικό διάστημα από 17:30 έως 18:30 ώρα δύο άγνωστες γυναίκες μετέβησαν στην οικία του, που βρίσκεται επί της οδού Εμμανουήλ Ζαννή και με την μέθοδο της απασχόλησης του αφαίρεσαν από συρτάρι που βρίσκεται στον χώρο του υπνοδωματίου το χρηματικό ποσό των 4500 ευρώ.

Έπειτα από εμπεριστατωμένη έρευνα-προανάκριση σε συνδυασμό με αξιοποίηση πληροφοριών προέκυψαν ως ύποπτες τέλεσης της κλοπής δύο αθίγγανες ηλικίας 22 και 16 ετών που κατόπιν αναζητήσεων εντοπίστηκαν την 15η Δεκεμβρίου 2023 το πρωί επί της Ε.Ο. Ρόδου Καλλιθέας και προσήχθησαν.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε εις βάρος τους θα υποβληθεί στην Εισαγγελία Πλημμελειοδικών Ρόδου για τα περαιτέρω.

Πηγή: dimokratiki.gr

