Τούμπα: Συμπλοκή 40 ανήλικων με κράνη και κουκούλες

Σε πολλές προσαγωγές παιδιών και νεαρών προχώρησαν οι αστυνομικοί, η άμεση επέμβαση των οποίων φαίνεται πως απέτρεψε τα χειρότερα.

Από τις 17 προσαγωγές στις οποίες προχώρησαν χθες οι Αρχές για τη συμπλοκή μεταξύ ανηλίκων, η μία μετατράπηκε σε σύλληψη για απλή σωματική βλάβη και ο συλληφθείς αναμένεται εντός της ημέρας να οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα.

Πρόκειται για έναν 16χρονο, ο οποίος φέρεται να συμμετείχε στην συμπλοκή, ενώ οι υπόλοιποι 16 προσαχθέντες αφέθηκαν ελεύθεροι.

Στη συμπλοκή, το βράδυ του Σαββάτου, στην περιοχή της Τούμπας στην Θεσσαλονίκη, συμμετείχαν περίπου 40 άτομα, με κράνη και κουκούλες, όλοι τους ανήλικοι και νεαροί.

Γρήγορα έσπευσαν στην περιοχή ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις και οι νεαροί τράπηκαν σε φυγή.

Ευτυχώς δεν αναφέρθηκε κάποιος τραυματισμός, ενώ τα αίτια της συμπλοκής διερευνώνται και εικάζεται πως σχετίζονται με προσωπικές διαφορές.

