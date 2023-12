Μαγνησία

Βόλος: Γυναίκα κάηκε ζωντανή δίπλα στο τζάκι της

Η άτυχη γυναίκα βρέθηκε απανθρακωμένη, δίπλα από το τζάκι, από τους πυροσβέστες που κλήθηκαν στο σημείο.

Σοκαρισμένη είναι η τοπική κοινωνία του Αλμυρού, στον Βόλο, καθώς μια γυναίκα, 68 ετών, εντοπίστηκε νεκρή, μέσα στο σπίτι της. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, στο σπίτι της άτυχης γυναίκας ξέσπασε φωτιά από το τζάκι και η γυναίκα βρέθηκε μερικώς απανθρακωμένη, δίπλα από αυτό, σύμφωνα με το magnesianews.gr.

Στο σημείο έσπευσαν τόσο η Πυροσβεστική Υπηρεσία, όσο και άντρες του Αστυνομικού Τμήματος Αλμυρού που διεξάγουν έρευνες για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ξέσπασε η φωτιά που είχε ως αποτέλεσμα τον τραγικό θάνατο της γυναίκας.

Η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής:

Σήμερα 16/12/2023 και περί Ω/10.05? κλήθηκε η Υπηρεσία μας για πυρκαγιά σε οικία, στην πόλη του Αλμυρού, όπου βρέθηκε μερικώς απανθρακωμένη ημεδαπή γυναίκα Ρ.Ε., ηλικίας 68 ετών. Για την εξακρίβωση των συνθηκών του περιστατικού διενεργείται προανάκριση.

