Βόλος: Κινηματογραφική διάρρηξη σε κοσμηματοπωλείο

Οι δράστες έπεσαν με αυτοκίνητο στην πόρτα και την έσπασαν για να μπουν στο κατάστημα. Τι κατέγραψαν οι κάμερες ασφαλείας.

Κινηματογραφική διάρρηξη σημειώθηκε σήμερα τα ξημερώματα στο κέντρο του Βόλου, σύμφωνα με το δημοσίευμα του TheNewspaper.gr.

Ειδικότερα, στις 05.00 το πρωί ΙΧ αυτοκίνητο, που πιθανότατα είναι κλεμμένο εισέβαλε σε κοσμηματοπωλείο στη διασταύρωση των πεζοδρόμων Ερμού και Σπυρίδη, σπάζοντας την κεντρική πόρτα.

Οι δύο δράστες κατέβηκαν από το όχημα και αφαίρεσαν από τις προθήκες του καταστήματος κοσμήματα και χρυσαφικά μεγάλης αξίας, που ακόμα δεν έχει προσδιοριστεί.

Οι αστυνομικοί εξετάζουν το βιντεοληπτικό υλικό για να εντοπίσουν τους δράστες, οι οποίοι σύμφωνα με πληροφορίες είχαν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους.

Το κόστος της ζημιάς που υπέστη η πόρτα και ο μηχανισμός ασφαλείας ανέρχεται στα 10.000 ευρώ.

