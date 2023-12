Λάρισα

Τύρναβος: Άλογο βρέθηκε νεκρό, δεμένο σε κολώνα (βίντεο)

Κτηνωδία στον Τύρναβο με θύμα ένα άλογο. Συνελήφθη ο ιδιοκτήτης του.

Νεκρό και δεμένο με αλυσίδα και με σκοινί βρέθηκε ένα άλογο κολώνα της ΔΕΗ, σε πάρκο του Τυρνάβου.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί και στη συνέχεια το ζώο μεταφέρθηκε σε χώρο, ώστε να γίνει αυτοψία από κτηνιάτρους.

Πρόκειται για δεσποζόμενο άλογο, αφού φέρει πέταλα, ενώ τα σημάδια από την αλυσίδα, δείχνουν πως ταλαιπωρήθηκε για ώρες.

Όπως αναφέρουν κάτοικοι της περιοχής το ζώο βρισκόταν στο σημείο από τα ξημερώματα της Κυριακής, ενώ ο ιδιοκτήτης που κατέθεσε στο Αστυνομικό τμήμα Τυρνάβου φέρεται να δήλωσε πως έψαχνε το άλογο τη νύχτα.

