Λάρισα

Λάρισα: Πιτσιρικάδες πετούν αντικείμενα και…αβγά σε σπίτια

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ένα…περίεργο χόμπι έχουν αποκτήσει πιτσιρικάδες σε συνοικία της Λάρισας, προκαλώντας συναγερμό στους κατοίκους.

-

Τον μπελά τους έχουν βρει κάτοικοι στη συνοικία του Αγίου Κωνσταντίνου στη Λάρισα από ομάδα νεαρών ατόμων που το τελευταίο διάστημα έχει γίνει ο… εφιάλτης τους.

Σύμφωνα με καταγγελίες, οι νεαροί τα βράδια πηγαίνουν σε σπίτια, κλωτσάνε πόρτες και πετούν διάφορα αντικείμενα μεταξύ άλλων και αυγά!

Παθόντες ειδοποίησαν την αστυνομία που ήδη έχει ξεκινήσει έρευνα για τα περιστατικά, ώστε να λάβει τέλος αυτό το αρρωστημένο “αστείο”.

Πηγή: onlarissa.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Χαϊδάρι: Νεκρός ο αστυνομικός που τραυματίστηκε σε καταδίωξη

Σεισμός στην Κωνσταντινούπολη

Βόρεια Κορέα - Βαλλιστικός πύραυλος: “Θα μπορούσε να χτυπήσει οποιοδήποτε σημείο των ΗΠΑ”