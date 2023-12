Δωδεκανήσα

Απάτη - Ρόδος: Μετέφερε χρήματα σε ξένους λογαριασμούς... αλλάζοντας εταιρεία κινητής τηλεφωνίας

Πώς το ζευγάρι βρήκε στον λογαριασμό του 94.000 ευρώ λιγότερα ενώ ήταν σε διακοπές.

Την 15η Δεκεμβρίου 2023 καταγγέλθηκε στην Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Ρόδου από ένα ζευγάρι ημεδαπών ότι ο πρώτος συνδρομητής μιας εταιρείας κινητής τηλεφωνίας την 14η Δεκεμβρίου 2023 διαπίστωσε ότι άγνωστος δράστης την 9η Δεκεμβρίου 2023 μετέφερε την τηλεφωνική του σύνδεση σε άλλη εταιρεία κινητής τηλεφωνίας και με άγνωστο τρόπο πραγματοποίησε την 12η Δεκεμβρίου 2023 μεταφορές χρημάτων σε άλλους λογαριασμούς και συγκεκριμένα:

Μία μεταφορά του χρηματικού ποσού των 7.105,45 ευρώ

Μία μεταφορά του χρηματικού ποσού των 5.106,45 ευρώ

Μία μεταφορά του χρηματικού ποσού των 9.454,45 ευρώ

Μία μεταφορά του χρηματικού ποσού των 9.454,45 ευρώ

Μία μεταφορά του χρηματικού ποσού των 9.470,45 ευρώ

Μια μεταφορά του χρηματικού ποσού των 9.552,87 ευρώ.

Επιπλέον, την 13η Δεκεμβρίου 2023 πραγματοποίησε από τον ανωτέρω λογαριασμό του:

Μία μεταφορά του χρηματικού ποσού των 5.400, ευρώ

Μία μεταφορά του χρηματικού ποσού των 9.454 ευρώ

Μία μεταφορά του χρηματικού ποσού των 9.678 ευρω

Μία μεταφορά του χρηματικού ποσού των 5.500 ευρώ

Μία μεταφορά του χρηματικού ποσού των 2.105,80 ευρώ

Μία μεταφορά του χρηματικού ποσού των 1.505,45 ευρώ

Μία μεταφορά του χρηματικού ποσού των 9.978,00 ευρώ.

Το θύμα, ο οποίος βρίσκεται τις τελευταίες μέρες με τη σύζυγό του στη Ρόδο για διακοπές, επικοινώνησε με την εταιρεία κινητής τηλεφωνίας και του ανέφεραν ότι η αλλαγή της σύνδεσης πραγματοποιήθηκε με φυσική παρουσία σε κατάστημα, που βρίσκεται στην οδό Τσιμισκή, στη Θεσσαλονίκη.

Τα δύο θύματα ζημιώθηκαν συνολικά το χρηματικό ποσό των 94.265,37 ευρώ και προέβησαν σε αίτημα αμφισβήτησης συναλλαγών προς την Εθνική Τράπεζα και απομένουν απάντηση.