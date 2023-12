Λάρισα

Λάρισα: Μάχη για τη ζωή του δίνει 16χρονος μετά από ατύχημα με ηλεκτρικό πατίνι

Ο νεαρός νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του νοσοκομείου με σοβαρές εγκεφαλικές κακώσεις.

Στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Λάρισας νοσηλεύεται από τα ξημερώματα της Δευτέρας ένας 16χρονος με σοβαρό τραύμα στο κεφάλι.

Υπό συνθήκες που δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστές και κατά ιατρικές πηγές που μίλησαν στο onlarissa.gr, ο άτυχος ανήλικος φέρεται να τραυματίστηκε επιβαίνοντας σε ηλεκτρικό πατίνι.

Παρελήφθη από τα επείγοντα του νοσοκομείου και μετά από τις εξετάσεις που του έγιναν διαπιστώθηκε εγκεφαλική κάκωση.

