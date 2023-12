Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Διέρρηξαν Tattoo Shop με ακάλυπτα τα πρόσωπά τους (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Θρασύτατοι διαρρήκτες έσπασαν τζαμαρία σε επιχείρηση με τατουάζ, χωρίς να έχουν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους, όμως καταγράφηκαν από τις κάμερες ασφαλείας.

-

Απίστευτο θράσος είχαν δύο διαρρήκτες στη Θεσσαλονίκη, καθώς διέρρηξαν κατάστημα στην “καρδιά” της πόλης, στην οδό Τσιμισκή.

Δείγμα του θράσους των διαρρηκτών ήταν ότι διέρρηξαν το κατάστημα χωρίς να καλύψουν τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους, σπάζοντας τη τζαμαρία του μαγαζιού. Πρόκειται για κατάστημα tattoo shop.

Οι διαρρήκτες έκλεψαν τα -ιδιαίτερα ακριβά- μηχανήματα του καταστήματος.

Κάμερα ασφαλείας κατέγραψε τη δράση των διαρρηκτών.

Δείτε το βίντεο:

Πηγή: thestival.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Πάτρα - “Άγιος Ανδρέας”: Καταγγελία για σεξουαλική παρενόχληση γυναίκας ασθενή από νοσηλευτή

Απάτη “μαμούθ” με “εταιρεία” που…πουλούσε ακίνητα άλλων

Επίδομα θέρμανσης: Πότε θα πληρωθεί η πρώτη δόση - Πότε ανοίγει το myΘέρμανση για το ηλεκτρικό ρεύμα