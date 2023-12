Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη - Επίθεση σε αστυνομικούς: Άφαντοι οι δράστες που τραυμάτισαν ένστολους

Όταν οι αστυνομικοί έκαναν την εμφάνιση τους δέχθηκαν την επίθεση των εμπλεκομένων στο επεισόδιο...

Απρόσμενη κατάληξη είχε η επέμβαση της Αστυνομίας που κλήθηκε για να αντιμετωπίσει ένα οικογενειακό επεισόδιο σε οικία Ρομά στην Συμμαχική οδό, στην Θεσσαλονίκη.

Όταν ο δράστης του επεισοδίου κατάλαβε πως πρόκειται να συλληφθεί, αντέδρασε ενώ επικράτησε ένταση με συγγενείς του, οι οποίοι επιτέθηκαν και χτύπησαν τους αστυνομικούς, ευτυχώς ελαφρά.

Ένας ένστολος χρειάστηκε να μεταφερθεί και στο νοσοκομείο καθώς υπέστη εξάρθρωση ώμου.

Όλοι οι δράστες τράπηκαν αμέσως σε φυγή και αναζητούνται μέχρι και αυτήν την ώρα.

Ο Πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης, Θόδωρος Τσαϊρίδης, δηλώνει πως "Πρέπει να υπάρχουν ξεκάθαροι κανόνες έμπλοκής, πρέπει να εμπλουτιστεί ο αστυνομικός εξοπλισμός έτσι ώστε να υπάρχουν και άλλα μέσα κλιμάκωσης, πρέπει να θωρακιστούμε και νομικά"

