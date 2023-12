Τρίκαλα

Τρίκαλα - Βία ανηλίκων: Οι μαθητικές εκδρομές κατέληξαν σε ξυλοδαρμό

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι μαθητές από άλλες πόλεις βρέθηκαν στα Τρίκαλα για εκδρομές, προτίμησαν όμως να επιδοθούν σε διαφορετικές "δραστηριότητες".

-

Ένα σοβαρό περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης στα Τρίκαλα.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ενημερωτικής ιστοσελίδας της πόλης trikalaola.gr , μέσα στην πόλη των Τρικάλων έγινε άγρια συμπλοκή –για άγνωστο λόγο– μεταξύ μαθητών λυκείων από την Λάρισα και από τα Γιάννενα, και τα δύο από τα οποία, πραγματοποιούν εκπαιδευτικές εκδρομές στην περιοχή.

Μάλιστα τρεις από τους μαθητές διακομίστηκαν και στο Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων ώστε να τους παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες από τα χτυπήματα που δέχτηκαν, χωρίς να υπάρχει κίνδυνος για την υγεία τους.

Η Αστυνομία κάλεσε τους συνοδούς καθηγητές των δύο σχολείων για να δώσουν εξηγήσεις για το συμβάν, ενώ οι εκπαιδευτικοί αναμένεται να δώσουν το πράσινο φως για έκτακτη επιστροφή των εκδρομών στις πόλεις από τις οποίες προήλθαν.

Πηγή: Trikalaola.gr

Ειδήσεις σήμερα:

19χρονος: Τον έκλεψαν στο Μοναστηράκι και τον πυροβόλησαν στο Ζεφύρι... την ίδια μέρα

Έφυγε από τη ζωή ο Νίκος Φλωρινιώτης

Άνω Πετράλωνα - Έξωση: Ένταση μεταξύ κατοίκων και αστυνομικών (βίντεο)