Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Διακοπές ρεύματος μέχρι και 5 ώρες την Τετάρτη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σε ποια ακριβώς τμήματα της πόλης οι κάτοικοι θα χρειαστεί να μείνουν χωρίς ενέργεια και για πόσο.

-

Προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη 20 Δεκεμβρίου σε τέσσερις περιοχές της Θεσσαλονίκης και ανεξαρτήτως παρόχου, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του ΔΕΔΔΗΕ.

Συγκεκριμένα χωρίς ρεύμα θα μείνουν οι καταναλωτές:

3 ώρες από τις 08.00 έως και τις 11.00 στην Σταυρούπολη , στα τμήματα των οδών ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ και ΝΙΚΑΙΑΣ τα οποία εκτείνονται πάνω από την οδό ΠΕΤΡΟΜΠΕΗ ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ

στην , στα τμήματα των οδών ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ και ΝΙΚΑΙΑΣ τα οποία εκτείνονται πάνω από την οδό ΠΕΤΡΟΜΠΕΗ ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ 5 ώρες από τις 08.00 έως και τη 13.00 στον Δενδροπόταμο , σε τμήματα των οδών ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ, ΜΑΡΚΟΥ ΜΠΟΤΣΑΡΗ, ΠΕΛΟΠΙΔΑ, ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ, ΙΚΑΡΟΥ, 25 ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ, ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ, ΚΥΠΡΟΥ, ΠΙΝΔΟΥ, ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ και πέριξ

στον , σε τμήματα των οδών ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ, ΜΑΡΚΟΥ ΜΠΟΤΣΑΡΗ, ΠΕΛΟΠΙΔΑ, ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ, ΙΚΑΡΟΥ, 25 ΜΑΡΤΙΟΥ, ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ, ΚΥΠΡΟΥ, ΠΙΝΔΟΥ, ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ και πέριξ 3 ώρες από τις 10.30 έως και τη 13.30 στον Εύοσμο στο τμήμα της οδού ΜΙΧΑΛΑΚΗ ΚΑΡΑΟΛΗ ΚΑΙ ΑΝΔΡΕΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ από τη συμβολή της με την οδό ΕΠΤΑΝΗΣΟΥ έως και τη συμβολή της με την οδό ΘΗΣΕΩΣ, σε όλη την οδό ΘΗΣΕΩΣ, καθώς επίσης και στην οδό ΕΠΤΑΝΗΣΟΥ έως και τη συμβολή της με την οδό ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

στον στο τμήμα της οδού ΜΙΧΑΛΑΚΗ ΚΑΡΑΟΛΗ ΚΑΙ ΑΝΔΡΕΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ από τη συμβολή της με την οδό ΕΠΤΑΝΗΣΟΥ έως και τη συμβολή της με την οδό ΘΗΣΕΩΣ, σε όλη την οδό ΘΗΣΕΩΣ, καθώς επίσης και στην οδό ΕΠΤΑΝΗΣΟΥ έως και τη συμβολή της με την οδό ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 2μιση ώρες από τις 12.30 έως και τις 15.00 στον Εύοσμο σε τμήματα των οδών ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ, ΙΒΗΡΩΝ και ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ.

Ειδήσεις σήμερα:

19χρονος: Τον έκλεψαν στο Μοναστηράκι και τον πυροβόλησαν στο Ζεφύρι... την ίδια μέρα

Θεσσαλονίκη: Καταδικάστηκε ο 60χρονος stalker 22χρονης

Άνω Πετράλωνα - Έξωση: Ένταση μεταξύ κατοίκων και αστυνομικών (βίντεο)