Τροχαίο στη Θεσσαλονίκη: Οδηγός μπήκε ανάποδα στον Περιφερειακό (εικόνες)

Από θαύμα δεν υπήρξε θύμα στη σφοδρή μετωπική σύγκρουση που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης στη Θεσσαλονίκη.

Σφοδρή μετωπική σύγκρουση σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης στον περιφερειακό Θεσσαλονίκης.

Το τροχαίο σημειώθηκε λίγο μετά τις 6 το πρωί, όταν 79χρονος ο οποίος κινείτο στον παράδρομο της Περιφερειακής, έστριψε αριστερά και μπήκε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας.

Το όχημα 50χρονης η οποία κινείτο στο ρεύμα, συγκρούστηκε μετωπικά με το αυτοκίνητο του ηλικιωμένου, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν και οι δύο, ενώ τα αυτοκίνητα υπέστησαν σοβαρότατες ζημιές.

Οι δύο οδηγοί μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα σε εφημερεύοντα νοσοκομεία, χωρίς να κινδυνεύει κανενός η ζωή, αφού τα τραύματά τους είναι ελαφρά.

Ο 79χρονος, σύμφωνα με τους αστυνομικούς, ήταν σε κατάσταση σοκ.

Λόγω του τροχαίου προκλήθηκε κυκλοφοριακή συμφόρηση στο σημείο.

