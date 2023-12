Ηράκλειο

Θανατηφόρο τροχαίο από σφοδρή σύγκρουση μηχανής με αυτοκίνητο

Τραγικό τέλος για έναν άνδρα στην άσφαλτο, την ώρα που ο δεύτερος δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή.

Τροχαίο δυστύχημα με έναν νεκρό 70χρονο και έναν 19χρονο τραυματισμένο, σημειώθηκε μετά τα μεσάνυχτα, στο Βόρειο Οδικό 'Αξονα, στο ύψος του Αερολιμένα Ηρακλείου «Ν.Καζαντζάκης». '

Αγνωστο πως, τα δίκυκλα που οδηγούσαν οι δύο άνδρες συγκρούστηκαν, με αποτέλεσμα το θανατηφόρο τραυματισμό του ενός και τον σοβαρό τραυματισμό του άλλου.

Αμεσα στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ που παρέλαβαν τα θύματα του τροχαίου, ενώ ο Β' Σταθμός του Τμήματος Τροχαίας ΒΟΑΚ διερευνά τα αίτια πρόκλησης του δυστυχήματος.

