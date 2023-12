Χανιά: Πέθανε από ανακοπή μετά από τροχαίο

Χανιά

Η άτυχη γυναίκα οδηγούσε δίκυκλο που συγκρούστηκε με ΙΧ. Τι είπε στους διασώστες λίγο πριν αφήσει την τελευταία της πνοή.

Τροχαίο με σοβαρό τραυματισμό γυναίκας οδηγού δικύκλου, η οποία τελικά κατέληξε από ανακοπή, σημειώθηκε στα Χανιά στην περιοχή της Σούδας.

Σύμφωνα με ενημέρωση του ΑΠΕ-ΜΠΕ, η γυναίκα οδηγός του δίκυκλου συγκρούστηκε με Ι.Χ αυτοκίνητο και άμεσα παρελήφθη με σοβαρό τραύμα συμπιεστικό στη θωρακική χώρα, από τους διασώστες του ΕΚΑΒ.

Η οδηγός κατά τη διακομιδή της, υπέστη ανακοπή λόγω του ότι δεν μπορούσε να αναπνεύσει - όπως η ίδια έλεγε - και παρά τις προσπάθειες για ανάνηψη, τελικά υπέκυψε.

Το τροχαίο δυστύχημα συνέβη αργά το απόγευμα, στο ύψος της εκκλησίας του Αγίου Νικολάου Σούδας.

