Θάνατος εγκύου και εμβρύου: Μήνυση από τους συγγενείς της

Ποιοί έχουν την ευθύνη για τον θάνατο και ποια τα ακριβή αίτια, αναρωτιούνται οι συγγενείς της γυναίκας που πέθανε μαζί με το έμβρυό της.

Στην υποβολή μηνυτήριας αναφοράς κατά παντός υπευθύνου ιατρού ή νοσηλευτικού προσωπικού, ο οποίος δια πράξεων ή παραλείψεών του, συνετέλεσε καθ’ οιονδήποτε τρόπο στο θάνατο μιας 52χρονης ημεδαπής καθώς και του κυοφορούμενου τέκνου της προχώρησε χθες η μητέρα της, κάτοικος της Ιαλυσού.

Η 52χρονη, υπεβλήθη σε εξωσωματική γονιμοποίηση με θεράπων ιατρό γυναικολόγο μαιευτήρα. Η τελευταία παρακολουθούσε σε τακτά διαστήματα την κύηση της κόρη της μηνύτριας, της χορηγούσε φαρμακευτική αγωγή και την διαβεβαίωνε ότι όλα βαίνουν καλώς μέχρι τον 7° μήνα της κύησης της, όπου διαπιστώθηκε αιμορραγία και τότε επισκέφθηκε εσπευσμένα το ιατρείο της και κατ’ εντολή της θεράπων ιατρού της, η έγκυος μεταφέρθηκε άμεσα στην γυναικολογική κλινική του Γ.Ν. Ρόδου όπου έκανε έκτακτη εισαγωγή και στην συνέχεια κατ’ εντολή του Δ/ντή της γυναικολογικής κλινικής του Γ.Ν. Ρόδου διατάχθηκε η αεροδιακομιδή της στο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «ΕΔΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ- ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» όπου έκανε έκτακτη εισαγωγή και εκεί θα παρακολουθούνταν από γυναικολόγο μαιευτήρα του Γ.Ν. Αλεξάνδρα.

Στις 11 Ιουλίου 2023 η 52χρονη απεβίωσε στο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «ΕΔΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ- ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ», όντας κυοφορούσα στον 7° μήνα της κύησής της το θήλυ βρέφος της, το οποίο φυσικά απεβίωσε μετά από ενδομήτριο θάνατο.

Με μεγάλη έκπληξη μετά τον θάνατο της η μητέρα της διεπίστωσε ότι στη ληξιαρχική πράξη θανάτου της αναγράφεται ως αιτία θανάτου “απροσδιόριστη-ανααονή ιστολογικών εξετάσεων”, στο εξιτήριο του Γενικού?Νοσοκομείου ΑΘηνών “ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ- ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ” αναγράφεται ως αιτία θανάτόυ “μαιευτικός θάνατος ακαθόριστης αιτιολογίας” και στο Πιστοποιητικό θανάτου του ιατροδικαστή Αθηνών αναγράφεται ως αιτία θανάτου “απροσδιόριστη, αναμονή ιστολογικών εξετάσεων”.

Ως είναι φυσικό οι ως άνω αιτιολογίες δεν υπήρξαν διόλου ικανοποιητικές για τη μητέρα και γιαγιά των θανόντων και εξ αυτού του λόγου, θέλησε να ορίσει τεχνικό σύμβουλο – πραγματογνώμονα ώστε να διασαφηνιστούν στο έπακρο οι αιτίες θανάτου της θυγατρός της και αν και εφόσον διαπιστώνονται πράξεις και παραλείψεις θεραπόντων ιατρών ή νοσηλευτικού προσωπικού, να ασκήσει μηνυτήριο αναφορά κατά παντός υπευθύνου για τον αδόκητο θάνατο της και του αγέννητου παιδιού της.

Μετά από άπειρες προσπάθειες αρχικά τηλεφωνικά, των πληρεξουσίων δικηγόρων τηςστην Ρόδο, τόσο προς την θεράπων ιατρό της κ, όσο και προς το Γ.Ν. Ρόδου «ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ» αλλά και το Γ. Ν. «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ», δεν κατέστη δυνατόν να λάβει την παραμικρή απάντηση.

Κατόπιν η δικηγόρος της κ. Μαρία Κρικοπούλου απέστειλε αντίστοιχα αιτήματα στους ανωτέρω, μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, προκειμένου να τους γνωστοποιηθούν οι ιατρικές συνταγές της, ο πλήρης ιατρικός της φάκελος και από τα δύο ως άνω δημόσια νοσοκομεία, οι εξετάσεις στις οποίες αυτή υπεβλήθη και τα αποτελέσματα τους από τον χρόνο της εισαγωγής της στο Γ.Ν. Ρόδου μέχρι και τον χρόνο του θανάτου της καθώς και να της γνωστοποιηθούν τα αποτελέσματα των ιστολογικών της εξετάσεων.

Ειδικότερα στις 10 Αυγούστου 2023 απέστειλε ηλεκτρονική αλληλογραφία διά μέσου της πληρεξούσιας δικηγόρου της σε ιδιωτική κλινική όπου έχει την έδρα της η γυναικολόγος μαιευτήρας, πλην όμως μέχρι την σήμερον καμία απολύτως απάντηση δεν έλαβαν.

Στις 10 Αυγούστου 2023 απέστειλαν μέσω μέιλ το ίδιο αίτημά προς το Γ.Ν. Ρόδου πλην όμως μέχρι την σήμερον ουδεμία απάντηση.

Επίσης, μετά από τηλεφωνική επικοινωνία της δικηγόρου με το Γ.Ν. Αθηνών «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» τους γνωστοποίησαν ότι πρέπει να αποταθούν στην ιατροδικαστική υπηρεσία της ιατρικής σχολής του ΕΚΠΑ για την γνωστοποίηση της νεκροψίας – νεκροτομής και έτσι απέστειλαν το από 14 Νοεμβρίου 2023 αίτημά στο ΕΚΠΑ δια ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, πλην όμως και αυτό το αίτημά μέχρι σήμερον δεν απαντήθηκε.

Παρά τις οχλήσεις τους μέχρι το Γ.Ν. Ρόδου δεν έχει αποστείλει τις εξετάσεις αυτές ενώ το Γ.Ν. “ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ” δεν έχει γνωστοποιήσει τα αποτελέσματα των ιστολογικών εξετάσεων προκειμένου να μάθει η μητέρα επιτέλους την αιτία του θανάτου της, ενώ είναι απολύτως βέβαιο πως οι εξετάσεις αυτές έχουν ολοκληρωθεί, καθώς έχουν παρέλθει έξι ολόκληροι μήνες από τον αδόκητο θάνατο της.

Κατόπιν των ανωτέρω , όπως τονίζει, θα πρέπει να εξακριβωθούν όχι μόνο τα ακριβή αίτια των ως άνω δύο θανάτων αλλά και τυχόν πράξεις και παραλείψεις του ιατρικού προσωπικού ή νοσηλευτικού προσωπικού και του ιδιώτου θεράποντος ιατρού και οι οποίες συνδέονται αιτιωδώς με τον άδικο χαμό της.

Πηγή: dimokratiki.gr

