Ρέθυμνο: Τον “τσάκωσαν” με ναρκωτικά στο αμάξι του

Πού και πώς εντόπισαν τον άνδρα οι αστυνομικοί.

Σε σύλληψη προχώρησαν αστυνομικοί του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Ρεθύμνου όταν εντόπισαν Έλληνα οδηγό σε τυχαίο έλεγχο να μεταφέρει ναρκωτικά.

Συγκεκριμένα, σε περιοχή του Δήμου Ρεθύμνου, οι αστυνομικοί σταμάτησαν ΙΧΕ όχημα και σε έρευνα που πραγματοποίησαν στον οδηγό εντόπισαν να κατέχει 185 γραμμάρια κάνναβης τα οποία και κατέσχεσαν.

Η προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Ρεθύμνου.

