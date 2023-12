Θεσσαλονίκη

Συκιές: Αυτόκινητο παρέσυρε και τραυμάτισε 8χρονο

Πως συνέβη το τροχαίο. Ποια ειναι η κατάσταση της υγείας του παιδιού.

Ένα 8χρονο αγοράκι παρέσυρε και τραυμάτισε ΙΧ επιβατικό όχημα το μεσημέρι της Πέμπτης (21/12) στις Συκιές.

Σύμφωνα με πληροφορίες στις 13:30, κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, το αυτοκίνητο παρέσυρε τον 8χρονο επί της οδού Νικολάου Παρασκευά.

Στο σημείο του τροχαίου ατυχήματος έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μετέφερε τον ανήλικο στο Νοσοκομείο Γεννηματάς σε καλή κατάσταση.

Πηγή: grtimes.gr

