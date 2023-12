Θεσσαλονίκη

Απάτη: Σωματείο δαπάνησε μια… περιουσία για προγράμματα “φάντασμα”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Επί μήνες εξαπατούσε ένας άνδρας Σωματείο που πλήρωσε υπέρογκο χρηματικό ποσό για την εξασφάλιση προγραμμάτων που δεν...υπήρχαν.

-

Με το πρόσχημα της εξασφάλισης επιδοτούμενων προγραμμάτων αθλητικού χαρακτήρα 56χρονος κατάφερε να εξαπατήσει Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, ενώ το οδήγησε σε άστοχες δαπανηρές δράσεις.

Την υπόθεση εξαπάτησης εξιχνίασε μετά από καταγγελία, το Τμήμα Προστασίας Περιουσιακών Δικαιωμάτων της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης. Όπως διαπιστώθηκε, κατά το χρονικό διάστημα Μαρτίου – Αυγούστου 2023, ο 56χρονος γνωρίζοντας το ενδιαφέρον του Σωματείου για ένταξη σε επιδοτούμενα προγράμματα και παριστάνοντας ψευδή γεγονότα ως αληθινά, απέστειλε διάφορα έγγραφα και κατάφερε να αποσπάσει 6.750 ευρώ, τα οποία μεταφέρθηκαν σε λογαριασμούς που υποδείκνυε ο ίδιος. Στη συνέχεια, το Σωματείο προέβη σε διάφορες δράσεις προκειμένου να ενταχθεί στα προαναφερόμενα προγράμματα, για τις οποίες δαπάνησε το χρηματικό ποσό των 53.000 ευρώ περίπου.

Η συνολική οικονομική ζημιά του Σωματείου ανέρχεται τουλάχιστον στα 60.000 ευρώ.

Η σχηματισθείσα δικογραφία εναντίον του 56χρονου θα υποβληθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Ειδήσεις σήμερα:

Μπακς: Έκτη συνεχόμενη νίκη με Αντετοκούνμπο κορυφαίο παίκτη

Επίδομα θέρμανσης με ηλεκτρισμό: Άνοιξαν οι αιτήσεις

Γιατρομανωλάκης για τεκνοθεσία από ομόφυλα ζευγάρια: Είναι θέμα της Πολιτείας, όχι της Εκκλησίας