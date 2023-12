Ηράκλειο

Γόρτυνα: Άνδρας συνελήφθη για οπλοφορία και αρχαιοκαπηλία

Πώς εντοπίστηκε ο ύποπτος και τι βρέθηκε στην κατοχή του που αποδεικνύει την εμπλοκή του.

Συνελήφθη σε περιοχή του Δήμου Γόρτυνας Ηρακλείου Κρήτης από αστυνομικούς του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Μεσσαράς, άνδρας που κατηγορείται για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και αρχαιοτήτων.

Η σύλληψή του έγινε στο πλαίσιο έρευνας στην οικία του, αλλά και σε αποθηκευτικούς χώρους, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, ένα πιστόλι, ένα περίστροφο, ένα κυνηγητικό όπλο, τμήματα αρχαίων αντικειμένων, δυο αγαλματίδια, μεταλλικό νόμισμα Ρωμαϊκής εποχής, ένα μαχαίρι, δύο φορητοί ασύρματοι και φυσίγγια.

Η προανάκριση διενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Φαιστού.

