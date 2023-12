Κορινθία

Διώρυγα της Κορίνθου: Μεγάλη κατολίσθηση σε νέο σημείο (εικόνες)

"Πονοκέφαλος" από την νέα κατολίσθηση σε άλλη περιοχή από εκείνη που έγινε η μεγάλη κατολίσθηση προ μηνών.

Μεγάλη ανησυχία προκαλούν οι εικόνες από τη νέα μεγάλη κατολίσθηση που σημειώθηκε στον Ισθμό της Κορίνθου, σε άλλο σημείο από αυτό που γίνονται τα έργα και συγκεκριμένα κάτω από τις παλαιές γραμμές του τραίνου.

Όπως αναφέρει το korinthostv.gr, η νέα κατολίσθηση έγινε κάτω από τις παλιές γραμμές του τρένου. Τον περασμένο Ιούλιο είχε σημειωθεί ακόμη μία κατολίσθηση, εκείνη τη φορά στη διώρυγα της Κορίνθου στο πρανές της μεριάς της Πελοποννήσου, κάτω από τη σιδηροδρομική γέφυρα του Ισθμού.

