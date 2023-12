Μεσσηνία

Καλαμάτα: διάσωση δεκάδων μεταναστών από λέμβο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δύο άνδρες συνελήφθησαν για παράνομη διακίνηση μεταναστών. Πώς είναι η υγεία των δεκάδων μεταναστών που βρέθηκαν στη λέμβο.

-

Το Λιμενικό διέσωσε 81 μετανάστες από λέμβο το μεσημέρι της 21ης Δεκεμβρίου.

Συγκεκριμένα, το μεσημέρι της Πέμπτης ενημερώθηκε το Κεντρικό Λιμεναρχείο Καλαμάτας, από το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., καθώς και από τον Πλοίαρχο Φ/Γ πλοίου σημαίας Γαλλίας, για τον εντοπισμό μιας μηχανοκίνητης λέμβου σε κίνδυνο, με ικανό αριθμό επιβαινόντων, στις ακτές πλησίον του Τόμπρουκ Λιβύης.

Συγκεκριμένα, τις βραδινές ώρες την 21-12-2023, το πλήρωμα του Φ/Γ πλοίου σημαίας Γαλλίας, προέβη στην περισυλλογή ογδόντα ενός αλλοδαπών (όλοι άνδρες, καλά στην υγεία τους). Εν συνεχεία, μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Καλαμάτας, με τη χρήση Ε/Γ-Λάντζας.

Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Καλαμάτας που διενεργεί την προανάκριση, συνελήφθησαν δύο εκ των ανωτέρω αλλοδαπών (υπήκοοι Αιγύπτου), για παράνομη είσοδο στη χώρα, παράνομη διακίνηση αλλοδαπών κατά παράβαση του Ν. 3386/05 και του Ν. 4251/2014 (όπως ισχύουν), καθώς και του άρθρου 306 Π.Κ. (Έκθεση ζωής σε κίνδυνο).

Ειδήσεις σήμερα:

Ναρκωτικά - Λιμενικοί: Η μετάθεση, η “ρουτίνα” και ο εθισμός

Οπαδική βία: τα ηλεκτρονικά εισιτήρια και η είσοδος στα γήπεδα

Χριστούγεννα - Αγορές: Ποιες ώρες είναι ανοιχτά τα καταστήματα

Το Λιμενικό διέσωσε 81 άτομα από λέμβο το μεσημέρι της 21ης Δεκεμβρίου.



Συγκεκριμένα, το μεσημέρι της Πέμπτης ενημερώθηκε το Κεντρικό Λιμεναρχείο Καλαμάτας, από το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., καθώς και από τον Πλοίαρχο Φ/Γ πλοίου σημαίας Γαλλίας, για τον εντοπισμό μιας μηχανοκίνητης λέμβου σε κίνδυνο, με ικανό αριθμό επιβαινόντων, στις ακτές πλησίον του Τόμπρουκ Λιβύης.



Συγκεκριμένα, τις βραδινές ώρες την 21-12-2023, το πλήρωμα του Φ/Γ πλοίου σημαίας Γαλλίας, προέβη στην περισυλλογή ογδόντα ενός αλλοδαπών (όλοι άνδρες, καλά στην υγεία τους). Εν συνεχεία, μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Καλαμάτας, με τη χρήση Ε/Γ-Λάντζας.





Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Καλαμάτας που διενεργεί την προανάκριση, συνελήφθησαν δύο εκ των ανωτέρω αλλοδαπών (υπήκοοι Αιγύπτου), για παράνομη είσοδο στη χώρα, παράνομη διακίνηση αλλοδαπών κατά παράβαση του Ν. 3386/05 και του Ν. 4251/2014 (όπως ισχύουν), καθώς και του άρθρου 306 Π.Κ. (Έκθεση ζωής σε κίνδυνο).